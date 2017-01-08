В честь праздника оккупанты увеличили число обстрелов, у нас шестеро раненых

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Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - всего 72 обстрела.
Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов разных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутовому, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.
На Луганском – из минометов различных калибров – по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.
На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.
Всего совершено 72 обстрела.
Шестеро наших военнослужащих ранены.
Отметим, на Мариупольском направлении в Рождественскую ночь бесновалась артиллерия оккупантов.
Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.
Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.
1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.
6 января боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.
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