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Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
время публикации: 17:20
последнее обновление: 17:20
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Российско-оккупационные войска на Рождество обстреляли гражданские дома в Харцызске (город на временно неконтролируемой правительством части территории Донецкой области), однако количество жертв скрывают

Российско-оккупационные войска на Рождество обстреляли гражданские дома в Харцызске (город на временно неконтролируемой правительством части территории Донецкой области), однако количество жертв скрывают.

Об этом сегодня, 8 января, сообщает Главное управление разведки на своей странице в Facebook.

"7 января с.г. военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК(Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников обстреляли гражданские дома в городе Харцызск", - говорится в сообщении.

Как подчеркивают разведчики, командование боевиков принимает меры, чтобы скрыть факт обстрела и количество жертв среди населения.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 7 января, боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.

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