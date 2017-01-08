Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР

Российско-оккупационные войска на Рождество обстреляли гражданские дома в Харцызске (город на временно неконтролируемой правительством части территории Донецкой области), однако количество жертв скрывают.
Об этом сегодня, 8 января, сообщает Главное управление разведки на своей странице в Facebook.
"7 января с.г. военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК(Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников обстреляли гражданские дома в городе Харцызск", - говорится в сообщении.
Как подчеркивают разведчики, командование боевиков принимает меры, чтобы скрыть факт обстрела и количество жертв среди населения.
Как сообщалось, за прошлые сутки, 7 января, боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.
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