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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 8 января 2017 г.
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В пяти областях ограничено движение транспорта - ГСЧС
время публикации: 09:44
последнее обновление: 10:09
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На данный момент введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская)
Для обеспечения движения транспорта на автодорогах Украины привлечено 1617 единиц техники и 2649 человек, из которых от Укравтодора - 1361 единиц техники и 1752 человек

Автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло. Людей которые получили обморожения во время пробок нет", - сообщается на сайте ведомства.

По информации ГСЧС, на данный момент введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская).

Для обеспечения движения транспорта на автодорогах Украины привлечено 1617 единиц техники и 2649 человек, из которых от Укравтодора - 1361 единиц техники и 1752 человек. От ГСЧС Украины - 256 единиц техники и 897 человек личного состава.

Подразделениями ГСЧС Украины высвобождено из снежных заносов 925 автомобилей (за сутки 582), в которых находилось 2142 человека (за сутки 1475).

Остаются обесточенными 35 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Одесской - 24 населенных пунктов, Херсонской - 7, Николаевской - 2, Днепропетровской - 1 и Волынской - 1.

Всего развернуто 3820 пунктов обогрева, в том числе от ГСЧС Украины - 100. В них оказана помощь – 24,447 тыс. лицам, в том числе за сутки - 1713 нуждающимся.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.

Отметим, из-за ухудшения погодных условий в Украине в субботу, 7 января, заработали 3779 пунктов обогрева.

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