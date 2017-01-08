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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 8 января 2017 г.
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Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык

время публикации: 13:58
последнее обновление: 14:27
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7 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения
Рождественская ночь отличалась резким увеличением числа и провокаций со стороны боевиков
Ситуация на Востоке Украины по состоянию на 08.01.2017

Рождественская ночь отличалась резким увеличением числа обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Враг активно применяет тяжелое вооружение и нарушает режим прекращения огня как днем, так и ночью.

Тем не менее, 7 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения.

Об этом сегодня, 8 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шестеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.

По словам Мотузяныка, это произошло в двух горячих точках.

"Трое воинов были ранены у поселка Троицкое, что на Луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела. Еще трое военнослужащих ВСУ были ранены в результате провокации в районе населенного пункта Крымское", - сказал представитель Минобороны по вопросам АТО.

По его словам, сейчас все раненые военнослужащие находятся в больницах, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По словам Мотузяныка, горячо было по всей линии фронта.

"На Луганском направлении враг активизировался на всех "горячих точках". В течение суток оккупанты открывали огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Всего противник выпустил 31 минометную мину по позициям украинских войск", - отметил спикер Минобороны.

Он поинформировал, что на Донецком направлении главные противостояния происходят в районе Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и горловском периметре.

"Вблизи села Троицкое противник выпустил 9 минометных мин и вел огонь из машин пехоты", - заявил Мотузянык.

На Мариупольском направлении противник применял и минометы, и артиллерию. Всего на этом направлении было выпущено 6 артиллерийских и 87 минометных снарядов, сообщил спикер МОУ.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 7 января, боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.

Отметим, на Мариупольском направлении в Рождественскую ночь бесновалась артиллерия оккупантов.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

6 января боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.

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