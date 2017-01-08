Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык

|
Рождественская ночь отличалась резким увеличением числа обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Враг активно применяет тяжелое вооружение и нарушает режим прекращения огня как днем, так и ночью.
Тем не менее, 7 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения.
Об этом сегодня, 8 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако шестеро военнослужащих получили ранения", - сказал он.
По словам Мотузяныка, это произошло в двух горячих точках.
"Трое воинов были ранены у поселка Троицкое, что на Луганском направлении, во время вражеского минометного обстрела. Еще трое военнослужащих ВСУ были ранены в результате провокации в районе населенного пункта Крымское", - сказал представитель Минобороны по вопросам АТО.
По его словам, сейчас все раненые военнослужащие находятся в больницах, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По словам Мотузяныка, горячо было по всей линии фронта.
"На Луганском направлении враг активизировался на всех "горячих точках". В течение суток оккупанты открывали огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Всего противник выпустил 31 минометную мину по позициям украинских войск", - отметил спикер Минобороны.
Он поинформировал, что на Донецком направлении главные противостояния происходят в районе Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и горловском периметре.
"Вблизи села Троицкое противник выпустил 9 минометных мин и вел огонь из машин пехоты", - заявил Мотузянык.
На Мариупольском направлении противник применял и минометы, и артиллерию. Всего на этом направлении было выпущено 6 артиллерийских и 87 минометных снарядов, сообщил спикер МОУ.
Как сообщалось, за прошлые сутки, 7 января, боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.
Отметим, на Мариупольском направлении в Рождественскую ночь бесновалась артиллерия оккупантов.
Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.
Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.
1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.
6 января боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.
|
Cсылки по теме:
Оккупанты ведут огонь из артиллерии и минометов разных калибров
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.
В ночь на Рождество под Авдеевкой отбили нападение диверсантов
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.
Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Боевики за день 23 раза обстреляли позиции сил АТО, один военный ранен
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Четверо украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2017 г.
На передовой за сутки ранен один украинский военнослужащий
// NEWSru.ua // Украина // 1 января 2017 г.
Силы АТО отбили две атаки под Попасной
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2016 г.
В ВСУ сообщили о гибели бойца, который считался пропавшим без вести на Светлодарской дуге
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Боевики открыли огонь в направлении КППВ "Майорск": один человек погиб, один ранен, пропуск приостановлен
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.