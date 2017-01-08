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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 8 января 2017 г.
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Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по "делу Драбинко"
время публикации: 15:56
последнее обновление: 16:41
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Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по "церковному делу"
Суд 3 января принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции
Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко
Известно, что подозреваемым в этом деле является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по "церковному делу", пишет "Украинская правда" со ссылкой на Единый государственный реестр судовых решений.

Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.

Следователь ГПУ сообщил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Известно, что подозреваемым в этом деле является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Еще двое подозреваемых – командир и заместитель СБСМ "Грифон" ГУМВД Украины в г. Киеве. Информации относительно разрешения на задержание остальных фигурантов пока нет.

8 декабря Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Новинского.

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Воскресенье, 8 января 2017 г.  

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