Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по "делу Драбинко"

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по "церковному делу", пишет "Украинская правда" со ссылкой на Единый государственный реестр судовых решений.
Суд 3 января по ходатайству следователя Генпрокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.
Следователь ГПУ сообщил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.
Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Следователи считают, что Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.
Известно, что подозреваемым в этом деле является также народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Еще двое подозреваемых – командир и заместитель СБСМ "Грифон" ГУМВД Украины в г. Киеве. Информации относительно разрешения на задержание остальных фигурантов пока нет.
8 декабря Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Новинского.
|
Cсылки по теме:
Печерский суд арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.
Гелетей: ни один факт покушения на Януковича не установлен, его мог пугать начальник охраны
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.
Защита через суд требует заслушать показания Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Земли экс-министра Захарченко вернули государству
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.
В суде по Януковичу объявили перерыв на неопределённый срок
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.
Дело Новинского: митрополит Драбинко рассказал, откуда взялось видео с его исповедью
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.