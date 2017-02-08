Чехия увеличила квоты на трудоустройство украинцев в два раза

Чешское правительство решило удвоить квоту на трудоустройство граждан Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, сообщает в среду 8 февраля Reuters.

Как сообщается, на данный момент в Чехии самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе.

"Мы одобрили расширение программы в Украине", - сказал Заоралек, добавив, что Чехия сможет трудоустроить около 7,6 тыс. украинцев, что в два раза больше, чем до сих пор.

Напомним, весной 2016 года правительство Чехии разработало и одобрило пилотный проект упрощенной процедуры трудоустройства для пяти тысяч специалистов из Украины.

Добавим, что недавно в Украине заработала Межотраслевой профсоюз украинских работников в Польше, которая будет помогать нашим мигрантам в этой стране решать разнообразные проблемы.

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