Генпрокуратура проверяет Шуфрича на уплату налогов

Генпрокуратура расследует своевременность, достоверность и полноту уплаты налогов народным депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 2 февраля, обнародованном 7 февраля.

Суд разрешил следователю ГПУ изъять в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заверенную копию декларации Шуфрича.

Прокуратура сообщила, что расследует уголовное производство по ч.3 ст. 212 УК - уклонение от уплаты налогов.

"Согласно информации о доходах, полученной от налоговых агентов, за 1998-2015 годы выплаченный доход составляет 48,9 млн грн, а удержано налогов в свою очередь 1,6 млн грн", - говорится в постановлении.

В электронной декларации за 2015 год Шуфрич сообщил, что у него 25 млн грн, 4,2 млн долларов и 3,7 млн евро наличными. Начиная с 1999 года, Шуфрич получил право собственности на шесть земельных участков, два жилых дома и девять квартир. Также нардеп задекларировал коллекцию живописи в количестве 287 единиц, антикварные изделия, коллекцию часов и оружия. Еще Шуфричу принадлежат автомобили Land Rover Defender, 2008 года выпуска, Mersedes-Benz G350, 2013 года выпуска, Toyota 4 Runner, 2012 выпуска.

Как известно, Государственная фискальная служба получила поручение проверить некоторых нардепов по поводу уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура инициировала проверку 29 народных депутатов по факту несоответствия между задекларированными средствами и официальными доходами.

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