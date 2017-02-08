Кабмин назначил Трояна замглавы МВД Украины

Кабинет министров назначил заместителем министра внутренних дел Вадима Трояна. Об этом журналистам сообщил министр Кабмина Александр Саенко, передают "Украинские новости".

"Кабмин назначил замминистра внутренних дел Трояна", – сказал он.

До назначения Троян занимал должность исполняющего обязанности руководителя Национальной полиции.

Как сообщалось, 8 февраля Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева.

Напомним, предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя НПУ ее первому заместителю Вадиму Трояну.

25 января Троян, а также начальник полиции Киева Андрей Крищенко отказались от участия в конкурсе. 26 января стало известно, что руководитель областного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин также снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

В целом к конкурсу были допущены 43 претендента.

Во второй круг отбора прошли 10 кандидатов.

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