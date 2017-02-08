 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Кабмин назначил Трояна замглавы МВД Украины
время публикации: 14:43
последнее обновление: 14:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Кабинет министров назначил заместителем министра внутренних дел Вадима Трояна

Кабинет министров назначил заместителем министра внутренних дел Вадима Трояна. Об этом журналистам сообщил министр Кабмина Александр Саенко, передают "Украинские новости".

"Кабмин назначил замминистра внутренних дел Трояна", – сказал он.

До назначения Троян занимал должность исполняющего обязанности руководителя Национальной полиции.

Как сообщалось, 8 февраля Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева.

Напомним, предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя НПУ ее первому заместителю Вадиму Трояну.

25 января Троян, а также начальник полиции Киева Андрей Крищенко отказались от участия в конкурсе. 26 января стало известно, что руководитель областного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин также снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

В целом к конкурсу были допущены 43 претендента.

Во второй круг отбора прошли 10 кандидатов.

facebook

Cсылки по теме:

Троян и Крищенко не пришли на тестирование в рамках конкурса на должность главы Нацполиции
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

Минюст объявил повторный конкурс на пост главного люстратора
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

Нацполиция сообщила об увеличении штата и дополнительном наборе
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.

У полиции Киевской области – новый глава
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

Mitsubishi для Нацполиции сделала скидку в 14%
// NEWSru.ua // Авто // 30 декабря 2016 г.

Аваков: эффективность действий Нацполиции приобрела стойкую тенденцию к росту
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.

Криминальная статистика: больше всего крадут телефоны и продукты
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:02
 Кабмин утвердил отмену виз с Албанией и военное сотрудничество с ОАЭ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 8 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 15:02

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017