 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Сыроид представила законопроект о временно оккупированной территории Украины
время публикации: 21:42
последнее обновление: 21:42
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Сыроид представила законопроект о временно оккупированной территории Украины

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид представила законопроект о временно оккупированной территории Украины, где Россия признается оккупантом.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, проект закона был представлен в среду 8 февраля на заседании парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

По словам Сыроид, принятие законопроекта четко урегулирует статус и правовой режим временно оккупированной территории, минимизирует риски коррупции и контрабанды в районах линии разграничения временно оккупированной территории, "будет способствовать освобождению территории Украины из-под российской оккупации и защиты прав и свобод граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории Украины".

Также отмечается, что законопроект содержит положения, которые призваны гарантировать восстановление правопорядка на территории, освобожденной от временной оккупации, и обеспечить отстранение от управления органами местного самоуправления лиц, которые активно способствовали временной оккупации части территории Украины.

"Нормы законопроекта в случае их принятия, призванные способствовать обеспечению мира, стабильности, безопасности и демократического развития государства", - отметила Сыроид.

Она подчеркнула, что к принятию этого законопроекта "надо подходить спокойно, реалистично и прагматично, осознавая вызовы и опасности, которые имеем из-за российской агрессии".

По словам Сыроид, законопроект определяет, что Россия является оккупантом, также определены оккупированные территории и даты начала оккупации, внедрена система ограничений относительно перемещения товаров и людей в связи с оккупацией, комплексно урегулирован порядок работы органов местного самоуправления, установлены особенности правового режима военного положения на освобожденной от временной оккупации территории и определен комплекс первоочередных задач военных администраций по обеспечению жизнедеятельности такой территории.

"Если Украина сама не будет бороться, чтобы доказать, что пролитая в Украине кровь - на руках России, то другой заинтересованной стороны я в этом не вижу", - подчеркнула Сыроид.

Комитет принял решение о создании рабочей группы по доработке данного документа.

Напомним, в октябре 2016 года Сыроид заявила, что Украина должна прекратить экономические отношения с оккупированной частью Донбасса: "Мы говорим, что не можем выполнять политическую часть Минских договоренностей. Мы должны признать оккупацию и прекратить торговлю с оккупированными территориями. Это поможет и нам, и поможет нашим партнерам найти правильный выход".

facebook

Cсылки по теме:

Сыроид предлагает реформировать "Укроборонпром"
// NEWSru.ua // Украина // 25 ноября 2016 г.

42% украинцев поддерживают прекращение экономических связей с ОРДЛО - опрос
// NEWSru.ua // Украина // 26 сентября 2016 г.

"Оппоблок" предлагает Раде принять закон об особом экономическом статусе Донбасса
// NEWSru.ua // Украина // 13 июня 2016 г.

Бригинец: Ахметов зондирует настроения для создания "условно патриотической" подконтрольной партии
// NEWSru.ua // Украина // 18 апреля 2016 г.

Министр по вопросам оккупированных территорий - категорически против экономической блокады Донбасса
// NEWSru.ua // Украина // 16 апреля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:08
 Гройсман и Ципрас обсудили развитие украинско-греческого сотрудничества
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 8 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 22:08

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017