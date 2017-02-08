Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид представила законопроект о временно оккупированной территории Украины, где Россия признается оккупантом.
Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, проект закона был представлен в среду 8 февраля на заседании парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.
По словам Сыроид, принятие законопроекта четко урегулирует статус и правовой режим временно оккупированной территории, минимизирует риски коррупции и контрабанды в районах линии разграничения временно оккупированной территории, "будет способствовать освобождению территории Украины из-под российской оккупации и защиты прав и свобод граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории Украины".
Также отмечается, что законопроект содержит положения, которые призваны гарантировать восстановление правопорядка на территории, освобожденной от временной оккупации, и обеспечить отстранение от управления органами местного самоуправления лиц, которые активно способствовали временной оккупации части территории Украины.
"Нормы законопроекта в случае их принятия, призванные способствовать обеспечению мира, стабильности, безопасности и демократического развития государства", - отметила Сыроид.
Она подчеркнула, что к принятию этого законопроекта "надо подходить спокойно, реалистично и прагматично, осознавая вызовы и опасности, которые имеем из-за российской агрессии".
По словам Сыроид, законопроект определяет, что Россия является оккупантом, также определены оккупированные территории и даты начала оккупации, внедрена система ограничений относительно перемещения товаров и людей в связи с оккупацией, комплексно урегулирован порядок работы органов местного самоуправления, установлены особенности правового режима военного положения на освобожденной от временной оккупации территории и определен комплекс первоочередных задач военных администраций по обеспечению жизнедеятельности такой территории.
"Если Украина сама не будет бороться, чтобы доказать, что пролитая в Украине кровь - на руках России, то другой заинтересованной стороны я в этом не вижу", - подчеркнула Сыроид.
Комитет принял решение о создании рабочей группы по доработке данного документа.
Напомним, в октябре 2016 года Сыроид заявила, что Украина должна прекратить экономические отношения с оккупированной частью Донбасса: "Мы говорим, что не можем выполнять политическую часть Минских договоренностей. Мы должны признать оккупацию и прекратить торговлю с оккупированными территориями. Это поможет и нам, и поможет нашим партнерам найти правильный выход".
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