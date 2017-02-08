Оккупанты обстреляли позиции сил АТО на всех направлениях. За день - 25 нарушений "тишины"

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Боевики в течение сегодняшнего дняобстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) на Донбассе на всех направлениях.
В том числе, по Авдеевке (Донецкая область) боевики вели огонь из танка. Об этом в среду 8 февраля говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.
"Всего зафиксировано 25 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.
Так, на Донецком направлении боевики из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Невельское, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое и Зайцевое. Кроме того, по Авдеевке огонь вел танк.
"На Луганском направлении из артиллерии 152 миллиметра захватчики обстреливали Новотошковское, из гранатометов и стрелкового оружия - Катериновку и Новоолександровку. На Мариупольском направлении - из минометов - Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия Лебединское и Гнутово", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки были ранены и травмированы шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины.
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