Статус участников боевых действий получили 281 тысяча человек

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО) констатирует предоставление статуса участника боевых действий 281 719 участникам АТО. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по делам ветеранов.
Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, составляют 281 470 человек (Министерство обороны - 190 627 человек, Министерство внутренних дел - 31 031 человек, Национальная гвардия - 25 034 человека, Служба безопасности Украины - 8 155 человек, Служба внешней разведки - 36 человек, Государственная пограничная служба - 16 634 человек, Государственная специальная транспортная служба - 1 727 человека, Управление государственной охраны - 422 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации - 657 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3 936 человека, Генеральная прокуратура - 143 человека и Национальная полиция - 3 068 человека), а также работники предприятий, учреждений и организаций - 249 человек.
Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.
Напомним, в декабре 2016 года начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявлял, что с начала проведения антитеррористической операции и по состоянию на конец ноября 2016-го на Донбассе погибли 3 064 бойцов от всех силовых структур, ранены более 10 тысяч человек.
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