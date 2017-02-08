Силы АТО "успокоили" боевиков на Луганском направлении

Шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены и травмированы в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении противник продолжает применять тяжелое вооружение, в частности, в Крымском и Попасной – минометы и пушки. Всего по украинским позициям было выпущено 50 минометных и 90 артиллерийских снарядов.

"Силы АТО были вынуждены вести огонь в ответ", - подчеркнул спикер Минобороны.

Кроме того, провокации фиксировались в Станице Луганской и Новотошковке. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 19 вооруженных провокаций, 9 из них – с применением тяжелого вооружения.

На донецком направлении во вторник обстановка ухудшилась по всей линии фронта. На Светлодарской дуге, в Зайцево, Новгородском и Верхнеторецком боевики применили минометы и бронетехнику. В Авдеевке оккупанты около 6 часов вели огонь по позициям сил АТО из минометов и танков. Также неспокойно было в Песках и Опытном. Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 42 обстрела, половина из них – с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении, в Гнутово, боевики вели огонь из минометов и артиллерии по нескольким украинским опорным пунктам. Всего по позициям сил АТО было выпущено около 100 мин и артиллерийских снарядов. Всего за сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 28 обстрелов, 6 из них с применением тяжелого вооружения.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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