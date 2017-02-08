В Берлине не видят противоречий в скандальном заявлении посла Райхеля о выборах в ОРДЛО

Официальный Берлин считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса могут произойти тогда, когда об их условия смогут договориться Киев и Москва.

Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, передает "Укринформ".

"Конечно, такие региональные выборы, по условиям Минских соглашений, только тогда могут быть проведены, когда обе стороны достигнут понимания по их модальностям", - сказал дипломат.

Шефер не увидел противоречия в словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля с официальной позицией Берлина.

"Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украину суверенитет над всей ее территорией... На это направлены и Минские договоренности", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что по Минским соглашениям восстановления контроля над границей должно стать завершением процесса, состоящего из 13 пунктов.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что никто, включая нашего посла в Киеве, не имеет ни малейших сомнений в том, кто в конечном счете несет ответственность за развязывание этого конфликта... Никто в правительстве не сомневается, что для сепаратистов на Донбассе существует логистическая, финансовая и военная помощь из России", - заявил Шефер.

На просьбу прокомментировать слова Райхеля о наличии российских войск на Донбассе, он сказал, что "не может утверждать, что такие регулярные войска есть на занимаемых сепаратистами территориях".

Напомним, ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения выборов на Донбассе.

"Необязательно, чтобы выборы на Донбассе проходили только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг", - сказал он.

Из-за этого заявления Министерство иностранных дел пригласило Райхеля для объяснений. В МИДе в беседе с ним подчеркнули недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.

Депутаты Верховной Рады также потребовали от немецкого посла объяснений и призвали бойкотировать его прием по случаю 25-летия дипломатических отношений.

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