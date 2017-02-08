Участники торговой блокады ОРДЛО установили вторую палатку на редуте в Бахмуте. Прибыли новые добровольцы

Участники торговой блокады оккупированных регионов Донбасса установили в среду 8 февраля вторую палатку на редуте в Бахмуте.

Об этом сообщает штаб блокады торговли с оккупированными территориями на странице в Facebook.

"Сегодня, 8 февраля, участники блокады установили вторую палатку на редуте в Бахмуте. На редут прибыли новые добровольцы, которые готовы приложить максимум усилий, чтобы прекратить торговлю с оккупантами", - говорится в сообщении.

Ветераны АТО отмечают, что блокада прекращена не будет.

"Как вы видите, все заявления в СМИ, что блокада прекращена, что отсутствует поддержка общества, - это откровенная дезинформация", - заявляют активисты.

Напомним, 25 января ветераны АТО и несколько народных депутатов заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово. 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Высшие должностные лица и руководство силовых органов Украины негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет Государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

3 февраля глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский встретился с активистами блокады оккупированных территорий близь Бахмута. По его словам, стороны договорились о совместном контроле за пропуском продуктов на оккупированную территорию. Также договорились пропускать составы для карьеров.

4 февраля в Бахмуте произошел конфликт с участием народного депутата Владимира Парасюка и полицейских. Как сообщили правоохранители, на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с восемью гражданами в военной форме, у одного из них с собой был карабин СКС. Полицейские решили обыскать их автомобиль, но столкнулись с агрессией со стороны депутата, который ударил полицейского. По словам нардепа Семена Семенченко, в тот день спецназ полиции попытался задержать на выезде из Бахмута группу криворожан, которые возвращались с переезда.

6 февраля произошел еще один инцидент – полицейские пресекли попытку заблокировать движение автотранспорта на трассе между Бахмутом и Константиновкой вблизи города Часов Яр. Отметим, что по версии активистов торговой блокады оккупированных районов Донбасса, в автобусе находились титушки. В Штабе блокады торговли с оккупантами сообщили, что полицейский спецназ использовал резиновые дубины и слезоточивый газ.

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