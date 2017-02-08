У Гриневич проверят, как выплачивают стипендии

Министерство образования и науки обратилось к руководителям высших учебных заведений с просьбой предоставить информацию относительно состояния выплат академических и социальных стипендий. Соответствующее письмо за подписью заместителя министра Владимира Ковтунца размещен на сайте министерства.
"Просим до 8 февраля предоставить Министерству образования и науки информацию относительно состояния выплат академических и социальных стипендий", - говорится в письме.
В частности в предоставленной информации должна быть указана часть студентов, которые имеют право на академическую стипендию, и процент студентов, которые ее получили. В случае невыплаты стипендий Министерство просит указать, почему.
Напомним, в декабре прошлого года правительство изменило порядок выплаты стипендий.
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