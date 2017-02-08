Петренко: рабгруппа передала НАПК проект порядка проверки е-деклараций и призывает принять его 9 февраля

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что рабочая группа передала в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проект порядка проведения проверки электронных деклараций и призывает НАПК принять его 9 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы разработали качественный проект документа, который сейчас будет опубликован на сайте Министерства юстиции. Обращаемся к членам НАПК, независимого органа, чтобы они уже в четверг приняли данный порядок на своем заседании. Я как министр юстиции подтверждаю, что мы зарегистрируем этот порядок немедленно", - сказал министр на брифинге после заседания Кабинета министров в среду, 8 февраля.

Он отметил, что, согласно предложенному порядку, проверка должна проводиться за 60 дней, а в случае необходимости может быть продлена максимум еще на 30 дней.

Павел Петренко заявляет, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) блокирует назначение победителей конкурсов на государственную службу, не предоставляя выводов специальной проверки кандидатов.

"Почему у нас сейчас проблема со спецпроверками по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам, не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и к главным специалистам в регионах? Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое должно предоставлять один из выводов по спецпроверке, просто этого не делает с 1 января, саботируя работу", - сказал министр.

Петренко отметил, что НАПК не выполняет свою функцию. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил ускорить прохождение спецпроверок.

Спецпроверка проводится в отношении кандидатов на должности государственной службы после их победы на конкурсе на должность и до назначения. Без ее прохождения победитель конкурса не может быть назначен.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что проверит 29 народных депутатов по факту несоответствия между задекларированными средствами и официальными доходами. Сейчас известны фамилии 10 таких лиц. Имена остальных пока не разглашаются.

24 ноября 2016 года НАПК обвинило Минюст в блокировании начала проверки электронных деклараций чиновников.

25 января 2017 года Кабмин создал рабочую группу, которая вместо Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) разработает проект порядка проведения проверки е-деклараций.

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