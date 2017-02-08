Берлин предложил Киеву провести заседание "нормандской четвёрки" на уровне глав МИД

В Министерстве иностранных дел Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел.

Об этом в среду 8 февраля сообщили в пресс-службе МИД Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности", - рассказали в ведомстве.

Ранее сегодня статс-секретарь, замглавы МИД Российской Федерации Григорий Карасин сообщил, что организация встречи глав МИД "нормандского формата" на следующей неделе в Бонне сейчас находится в проработке.

"Возможность проведения встречи в таком формате прорабатывается ", - сказал Карасин, отвечая на просьбу подтвердить информацию о планах проведения встречи "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел "на полях" министерского заседания G20 в Бонне 16-17 февраля.

В состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Россия, Германия и Франция.

Отметим, что накануне, 7 февраля, пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт рассказал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным призвала его повлиять на боевиков на украинском Донбассе, чтобы остановить насилие.

Перед этим журналист издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин писал о том, что российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках "Нормандского формата", проявив готовность обсуждать замену руководства "ЛНР-ДНР", а также выдвинув требования по пенсионному обеспечению Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращению торговой блокады и официальной отмене АТО. Также отмечалось, что канцлер Германии Меркель заверила президента Петра Порошенко в том, что не допустит никаких геополитических соглашений по Украине, которые игнорируют позицию Киева.

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