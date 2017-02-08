В МИД Германии отреагировали на заявление посла о выборах на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали слова посла ФРГ в Украине относительно возможности проведения выборов на Донбассе. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Минские договоренности являются указателем, передает Deutsche Welle.

"Путеводной звездой для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на востоке Украины, являются Минские договоренности между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, заключенные при посредничестве Германии и Франции", - отметили в МИД ФРГ.

Как сообщалось, в интервью изданию РБК-Украина Эрнст Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта "дорожной карты" реализации Минских соглашений. Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дают основания считать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

В частности дипломат предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться в присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, в которых эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии. 6 февраля дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые проходили в присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.

МИД Украины разъяснил послу ФРГ, что выборы в ОРДЛО не могут проходить в присутствии российских войск.

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