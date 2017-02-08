Скончался 79-летний народный депутат Петр Ванат

Ушел из жизни народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Петр Ванат.
Об этом в среду 8 февраля сообщил лидер политсилы, экс-премьер Украины Арсений Яценюк и выразил свои соболезнования родным и близким усопшего.
"С глубокой скорбью узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната – светлый, искренний человек, настоящий патриот нашего государства. Это большая потеря для всех нас", - написал он на своей странице в Facebook.
Петр Михайлович Ванат родился 28 января 1938 года в с.Дубно, Самборского уезда Польши (ныне город областного значения в Ривненской области Украины) – украинский политик. Член правления и президиума УСПП.
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