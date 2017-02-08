Пашинский считатет незаконным решение суда о признании потерпевшим Химикуса

Заместитель главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергей Пашинский считает незаконным решение суда о признании пострадавшим Вячеслава Химикуса, в которого он стрелял накануне Нового года. Об этом он сказал журналистам во вторник, 7 февраля, в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Решение вынесла судья,.. которая Портнова (бывший первый заместитель главы АП Андрей Портнов – ред.) снимала с розыска международного. Мы сегодня обратились в Высший Совет правосудия - она нарушила закон. Думаю, реакция должна быть в рамках закона", - заявил Пашинский.

Он убежден, что решение суда о признании Химикуса пострадавшим является незаконным.

"Эта судья совершила должностное преступление, и она будет привлечена (к ответственности – ред.) за это преступление", - добавил народный депутат.

На своей странице в соцсети Facebook Пашинский уточнил, что речь идет о судье Печерського районного суда Киева Кристине Гладун.

В свою очередь адвокат Химикуса Марина Паринова заявила: "Все бы ничего, но по Портнову - это полтора года назад и после решения суда ЕС в Люксембурге".

Ранее, 1 февраля, Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

"Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", - сообщила Паринова на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время, по ее словам, прокуратура Киевской области не согласна с таким определением.

"Прокуратура Киевской области продолжает существовать в параллельной реальности, где Вячеслав Химикус, прикованный к постели с огнестрельным переломом бедренной кости, не является потерпевшим", - написала Паринова.

Как сообщалось, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве.

10 января Пашинский сообщил, что во вторник идет на допрос в прокуратуру в рамках расследования инцидента с его участием. При этом прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов отметил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено, а все участники события дают показания как свидетели.

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