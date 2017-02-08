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NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Парубий требует от "Оппоблока" выступать на украинском
время публикации: 12:27
последнее обновление: 12:27
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Парубий требует от "Оппоблока" выступать на украинском

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал представительницу "Оппозиционного блока" Наталию Королевскую и всех депутатов выступать с трибуны парламента на украинском языке.

Сперва, давая слово Королевской, Парубий попросил ее говорить по теме законопроекта, который касался пенсий.

Королевская начала выступление на русском языке – и спикер попросил ее говорить на украинском, ведь Верховная Рада – орган государственной власти.

Она продолжила на украинском языке – и призвала применять этот подход ко всем депутатам. Зал поддержал соответствующее предложение Парубия.

Однако позже , уже при обсуждении другого законопроекта, член "Оппоблока" Александр Долженков снова заговорил на русском языке и настаивал, что выступать с трибуны можно на любом языке.

Но спикер снова призвал говорить на государственном языке и не создавать конфликтных ситуаций.

"Не делайте конфликта там, где его нет. Есть единственный государственный язык в Украине – это украинский", – сказал Парубий.

Он отметил, что ни в одном парламенте европейских стран невозможно было бы выступать на языке другого государства депутату этой страны.

"Хотите перевод – запишитесь…Но не провоцируйте конфликт и противостояние", – призвал глава Верховной Рады.

Напомним, Конституционный суд Украины до сих пор рассматривает языковой закон, известного как "закон Кивалова - Колесниченко".

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