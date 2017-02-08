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Пойманный под Торецком наёмник-москвич получил 11 лет
время публикации: 8 февраля 2017 г., 23:02
последнее обновление: 8 февраля 2017 г., 23:02
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Россиянина осудили на 11 лет тюрьмы за войну в составе "ДНР"

Россиянина осудили на 11 лет тюрьмы за войну в составе "ДНР".

Его задержали в сентябре 2016 года под Торецком.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Уроженец Москвы и бывший сотрудник российских правоохранительных органов с января 2015 года по сентябрь 2016 участвовал в террористической организации "ДНР" в составе одного из незаконных вооруженных подразделений, который совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО", - сказано в сообщении.

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева вынес приговор по делу по обвинению бразильского наемника "Д/ЛНР" Рафаэла Лусварги - 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Защиту Лусварги обеспечивал государственный адвокат, ведь родственники, коллеги и бразильские дипломаты не проявили заинтересованности в юридическом сопровождении наемника "ДНР/"ЛНР".

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