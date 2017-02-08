В свободный доступ выложены документы о боях УПА с нацистами в Центральной Украине

К годовщине первого боя УПА - боя с нацистами - в свободный доступ выложили коллекцию документов. 61 документ отражает вооруженное и информационное противостояние между немецкими оккупантами и Украинской повстанческой армией и подпольем Организации украинских националистов. Коллекцию подготовили Центр исследований освободительного движения (ЦИОД) совместно с Архивом СБУ и опубликовали на сервере Е-архива освободительного движения. Ее публикация является частью национальной информационной кампании "УПА - ответ непокоренного народа".

Как отмечается на официальном сайте Центра, коллекция документов содержит около 20 оригинальных боевых отчетов о вооруженных столкновениях с нацистами: засады на колонны, нападения на гарнизоны и важные объекты инфраструктуры, бои с карательными экспедициями и тому подобное. Например, есть отчет, подробно описывающий нападение на окружной центр в городе Камень-Каширский 19 августа 1943 года - одну из самых успешных операций УПА. Тогда повстанцы разгромили гарнизон, убив до 100 немецких солдат и полицейских, захватили большие трофеи.

Как рассказал один из составителей коллекции, историк Центра исследований освободительного движения Игорь Бигун, в документах можно прочитать о боях с немецкими оккупантами не только на территории Западной Украины, но и в Житомирской, Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях. Отчеты о рейдах сотен и куреней "Гордиенко", "Льва", "Быстрого" и "Саблюка" летом 1943 года и на рубеже 1943-1944 годов изобилуют ожесточенными столкновениями с оккупантами на центральноукраинских землях.

"Деятельность УПА достигала таких масштабов, что оккупанты не могли не реагировать на нее. В коллекции содержится перевод приказа командующего СС и полиции генерального округа "Волыни и Подолья" Вильгельма Гюнтера от 7 июня 1943 года. В нем оккупационный чиновник приказывает уничтожить "национальные беспорядки" и дает конкретные распоряжения немецким карательным подразделениям о том, как действовать против УПА", - рассказал историк.

На ряду с военными силами немецкие оккупанты применяли пропагандистский аппарат. В коллекции представлено 10 показательных немецких листовок, направленных против украинских националистов. В них нацисты обзывали украинских повстанцев "бандитами", "убийцами" и "грабителями", а также обвиняли в работе на СССР и мировое еврейство.

В то же время здесь можно найти и информационные антинацистские материалы УПА: "Наш путь не ведет ни в Берлин, ни в Москву!", "Что мы забрасываем немцам", "На скин гитлеровских захватчиков!" и другие.

Интересны также материалы с архивных уголовных дел Управления Службы безопасности в Ривненской области. Например, по уголовному делу Самчука Сергея Моисеевича - станичного сел Малый и Большой Жолудск Ривненской области - он рассказывает о выходки первых воинов УПА. "В документах говорится, что первые выходки УПА продолжались около двух недель. Там они изучали географию, отношения других государств с Украиной. Кроме этого, была строевая подготовка и обучение стрельбе из ручного оружия", - рассказал один из составителей коллекции, историк Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

Всего в Коллекцию вошли документы из Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, Архива управления СБУ в Ровенской области да и Архива Центра исследований освободительного движения.

Напомним, с 7 на 8 февраля 1943 года - в городе Владимирец Ривненской области состоялся первый бой УПА. Тогда сотня Григория Перегиняка (псевдо "Коробка") атаковала немецкий гарнизон.

Наиболее изученной считается военно-политическая деятельность ОУН-УПА в Западной и Северной Украине.

Справка

8 февраля 2017 года в Украинском институте национальной памяти объявили о начале информационной кампании УПА - ответ непокорного народа", посвященной 75-ой годовщине создания УПА ". В течение года запланировано осветить информацию о главных фронтах борьбы УПА - антинацистском и антикоммунистическом, о чем расскажут выставки и международная научная конференция. Институт также участвует в подготовке нового законопроекта о реабилитации жертв политических репрессий.

Государственное агентство Украины по вопросам кино планирует провести специальный кинофестиваль.

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