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NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Эпидпорог заболеваемости гриппом не превышен ни в одной из областей Украины
время публикации: 09:29
последнее обновление: 09:29
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Количество заболеваний гриппом среди детей по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 5%. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дыхановская.

"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей на 5%. Наивысшая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольский области. Повышение заболеваемости ожидаем в средине февраля", - сообщила

Ранее врачи рассказали, как повторно не подхватить грипп.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  

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