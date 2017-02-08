Эпидпорог заболеваемости гриппом не превышен ни в одной из областей Украины

|
Количество заболеваний гриппом среди детей по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 5%. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дыхановская.
"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей на 5%. Наивысшая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольский области. Повышение заболеваемости ожидаем в средине февраля", - сообщила
Ранее врачи рассказали, как повторно не подхватить грипп.
|
Cсылки по теме:
С начала эпидемсезона в Украине от гриппа умерли 18 человек. Вторая волна ожидается с февраля до начала апреля, - Минздрав
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
За новогоднюю неделю гриппом заболели более четверти миллиона украинцев. Умерло шесть человек
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В двух областях Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.
Врачи назвали причины вызовов "скорой" в новогодние праздники
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Эпидемия гриппа уже в 21 области. Одесса уходит на карантин
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.
На Тернопольщине 30 детей заболели неизвестным вирусом: слезают ногти на руках и ногах
// NEWSru.ua // Украина // 11 октября 2016 г.