В Украине чиновника впервые будут судить за неподачу декларации

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Государственной фискальной службы за то, что он не подал декларацию о доходах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Впервые в Украине в среду, 8 февраля 2017 года, в суд направлен обвинительный акт по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, а именно умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации", - отметили в ведомстве.
Там рассказали, что старший следователь по особо важным делам офиса крупных налогоплательщиков ГФС умышленно не подал в срок до 1 ноября 2016 года в Единый государственный реестр декларацию за 2015 год и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства.
Также он обвиняется в том, что требовал и получил 10 тыс. долларов взятки за возврат изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов в уголовном производстве.
Ранее СМИ назвали имена народных депутатов, по электронным декларациям которых ведет расследование Генпрокуратура.
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