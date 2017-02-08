Набсовет Общественного вещания избрал себе председателя

Председателем наблюдательного совета Общественного вещания (Общественное ТВ) избрана Татьяна Лебедева, сообщил член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Евгений Глибовицкий.

"Татьяна Лебедева была только что избрана председателем наблюдательного совета Общественного вещания", - написал Глибовицкий на своей странице в соцсети Facebook в среду 8 февраля.

Как сообщалось, в декабре 2015 года был утвержден наблюдательный совет НСТУ.

В его состав вошли Евгений Глибовицкий, Татьяна Лебедева, Владимир Бринзак, Вадим Минский, Алексей Барич, Наталия Скрипка, Виктор Таран, Тарас Шевченко, Владимир Яворивский, Игорь Хохич, Виталий Портников, Сергей Таран, Лаврентий Малазония, Светлана Остапа, Тарас Аврахов, Вячеслав Казак, Дария Карякина.

Татьяна Лебедева – почетный председатель НАМ, куратор по вопросам фандрейзинга и представитель в наблюдательном совете. Ранее была членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Cсылки по теме: