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NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Коммунальщики предупреждают о гололёде
время публикации: 09:07
последнее обновление: 09:31
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В Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица

В Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр

"8 февраля в Киеве будет облачно с прояснением. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/сек. Температура днем - 10-12 градусов мороза", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили о просьбе коммунальных служб не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту.

Водителей призывают не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

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