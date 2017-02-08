Коммунальщики предупреждают о гололёде

В Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр

"8 февраля в Киеве будет облачно с прояснением. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/сек. Температура днем - 10-12 градусов мороза", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили о просьбе коммунальных служб не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту.

Водителей призывают не парковать частные машины на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Ранее харьковский сурок Тимка предсказал начало настоящей весны в середине марта.

Cсылки по теме: