На админгранице с Крымом пограничники поймали бывшего армейца-предателя

Пограничники Херсонского отряда Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины на админгранице с Крымом обнаружили бывшего украинского военнослужащего, перешедшего на сторону оккупантов и оставшегося служить в ВМС Российской Федерации.

Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов, передает "Укринформ".

"Пограничники Херсонского отряда на административной границе со временно оккупированной территорией АР Крым у лица, направлявшегося из Крыма через КПВВ "Каланчак", обнаружили недействительный паспорт. Мужчина оказался бывшим военнослужащим, который перешел на сторону оккупантов", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что мужчина прибыл в пешем порядке и подал на контроль паспорт гражданина Российской Федерации.

Как выяснилось, документ был выдан в 2014 году на территории временно оккупированного Крыма, поэтому гражданина пригласили для дополнительной проверки. Впоследствии было установлено, что мужчина является гражданином Украины, жителем одного из городов материковой части. Ранее он проходил военную службу по контракту в воинской части береговой охраны ВСУ на территории АР Крым, а после аннексии остался служить в ВМС Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, в конце января пограничники не пропустили в Украину через киевские аэропорты шестерых граждан России, которые подозреваются в связях с боевиками ОРДЛО и финансовых махинациях.

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