Кабмин назначил нового главу Нацполиции

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Кабинет министр назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева руководителем Национальной полиции Украины. Такое решение правительство приняло в среду, 8 февраля, передает "Украинская правда".
Представляя выбранную кандидатуру, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал об опыте работы Князева.
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У экс-жены Князева нашли семь квартир
"Он сейчас работает начальником департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины... образование высшее юридическое, общий стаж работы в правоохранительной системе 28 лет, имеет ученое звание кандидата юридических наук, кавалер ордена Даниила Галицкого", - сказал он.
"Сергей Князев имеет многолетний опыт работы в уголовном розыске, прошел путь от оперуполномоченного Белой Церкви до руководителя криминальной полиции Киевской области, за последние три года Князев успешно руководил областными управления Закарпатской, Ривненской областей, был первым заместителем в Донецкой области", - добавил Аваков.
Он добавил, что Князев имеет также боевой опыт в зоне АТО.
Князев, выступая на заседании правительства, сказал, что "непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ – это основной девиз и основные задачи", которые будут возложены перед ним и более чем стотысячным коллективом.
Премьер-министр Владимир Гройсман назвал "очень важным" послужной список Князева и его опыт работы в уголовном розыске.
Предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года.
После чего на должность нового главы был проведен конкурс.
У экс-жены Князева нашли семь квартир
В собственности Виктории Князевой, которая является бывшей женой Сергея Князева, находятся семь квартир и элитный автопарк. Об этом сообщает проект журналистских расследований Bihus.info.
По данным журналистов, женщину, которая хоть и имеет общие с Князевым фамилию и квартиру, полицейский в своих декларациях не указывает как жену. При этом известно, что в Белой Церкви она была прописана вместе с его родителями.
В отношении Виктории Князевой проекту удалось узнать следующее:
Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две квартиры в селе Чабаны под Киевом общей площадью 130 кв. м. Одна из них указана в е-декларации Сергея Князева, как совместная собственность с Викторией и двумя детьми.
Также женщина владеет двумя квартирами в самой столице, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.
В 2014 году Князева приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневий затишок" в другом поселке-сателлите Киева – Вишневом. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.
Через месяц после приобретения жилья в Вишневом Князева купила квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Жилье площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит 31 тысячу долларов.
Журналисты отмечают, что в период приобретения Викторией Князевой этих квартир, Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области.
Согласно данным проекта, за несколько месяцев после назначения Сергея Князева на должность председателя ГУ НП в Закарпатской области (в июле 2015 года) Виктория Князева приобрела квартиру площадью 100 кв. м в Ужгороде на улице Петра Линтура, 17. Цена за подобную квартиру достигает примерно 68 тысяч долларов.
Кроме того, говорится в сообщении, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратов и получила право собственности на земельный участок в 0,2 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,1 га. Часть участка находится в лесу.
А уже за месяц до возвращения Сергея Князева в Киев, в сентябре 2016 года, Виктория Князева приобрела земельный участок в Киевской области площадью 0,16 га в селе Литочки Броварского района. Целевое назначение "для строительства и обслуживания жилого дома". В этом же месяце Виктория Князева приобрела еще один участок в Броварском районе, также для строительства жилого дома в селе Рожны площадью 0,1 га. Кроме того, Князева владеет участком в селе Лукьяновка Киевской области.
Еще один участок Князевой площадью 0,25 га, по данным журналистов, находится в Киевской области в поселке Сошники. Половина территории – это лес, другая - озеро.
Также, как показывает расследование, Князева владеет ценным автопарком, в котором числятся Volkswagen Tuareg 2013 года выпуска, шестилетний Mercedes e350 и Mercedes Vito 2011 г.в. Примерная стоимость автомобилей достигает 80 тысяч долларов.
Журналисты утверждают, что, согласно данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда бизнесом не занималась.
Следует отметить, что в то же время сам Сергей Князев, согласно его декларации за 2015 год, владеет лишь одной квартирой в Броварах. Еще в одной квартире в окрестностях столицы ему принадлежат 25%, остальные – в собственности Виктории Князевой и двух детей.
Кроме того, полицейский задекларировал 272 тысячи гривен годовой зарплаты и 366 тысяч дохода от продажи недвижимости.
Также в его собственности есть два земельных участка по 0,1 га на Житомирщине и в Дмитровке под Киевом.
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