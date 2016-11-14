Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Кабинет министр назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева руководителем Национальной полиции Украины. Такое решение правительство приняло в среду, 8 февраля, передает "Украинская правда".

Представляя выбранную кандидатуру, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал об опыте работы Князева.

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У экс-жены Князева нашли семь квартир



"Он сейчас работает начальником департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины... образование высшее юридическое, общий стаж работы в правоохранительной системе 28 лет, имеет ученое звание кандидата юридических наук, кавалер ордена Даниила Галицкого", - сказал он.

"Сергей Князев имеет многолетний опыт работы в уголовном розыске, прошел путь от оперуполномоченного Белой Церкви до руководителя криминальной полиции Киевской области, за последние три года Князев успешно руководил областными управления Закарпатской, Ривненской областей, был первым заместителем в Донецкой области", - добавил Аваков.

Он добавил, что Князев имеет также боевой опыт в зоне АТО.

Князев, выступая на заседании правительства, сказал, что "непримиримая борьба с преступностью и продолжение реформ – это основной девиз и основные задачи", которые будут возложены перед ним и более чем стотысячным коллективом.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал "очень важным" послужной список Князева и его опыт работы в уголовном розыске.

Предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года.

После чего на должность нового главы был проведен конкурс.

У экс-жены Князева нашли семь квартир



В собственности Виктории Князевой, которая является бывшей женой Сергея Князева, находятся семь квартир и элитный автопарк. Об этом сообщает проект журналистских расследований Bihus.info.

По данным журналистов, женщину, которая хоть и имеет общие с Князевым фамилию и квартиру, полицейский в своих декларациях не указывает как жену. При этом известно, что в Белой Церкви она была прописана вместе с его родителями.

В отношении Виктории Князевой проекту удалось узнать следующее:

Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две квартиры в селе Чабаны под Киевом общей площадью 130 кв. м. Одна из них указана в е-декларации Сергея Князева, как совместная собственность с Викторией и двумя детьми.

Также женщина владеет двумя квартирами в самой столице, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

В 2014 году Князева приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневий затишок" в другом поселке-сателлите Киева – Вишневом. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно 40 тысяч долларов.

Через месяц после приобретения жилья в Вишневом Князева купила квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Жилье площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит 31 тысячу долларов.

Журналисты отмечают, что в период приобретения Викторией Князевой этих квартир, Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области.

Согласно данным проекта, за несколько месяцев после назначения Сергея Князева на должность председателя ГУ НП в Закарпатской области (в июле 2015 года) Виктория Князева приобрела квартиру площадью 100 кв. м в Ужгороде на улице Петра Линтура, 17. Цена за подобную квартиру достигает примерно 68 тысяч долларов.

Кроме того, говорится в сообщении, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратов и получила право собственности на земельный участок в 0,2 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,1 га. Часть участка находится в лесу.

А уже за месяц до возвращения Сергея Князева в Киев, в сентябре 2016 года, Виктория Князева приобрела земельный участок в Киевской области площадью 0,16 га в селе Литочки Броварского района. Целевое назначение "для строительства и обслуживания жилого дома". В этом же месяце Виктория Князева приобрела еще один участок в Броварском районе, также для строительства жилого дома в селе Рожны площадью 0,1 га. Кроме того, Князева владеет участком в селе Лукьяновка Киевской области.

Еще один участок Князевой площадью 0,25 га, по данным журналистов, находится в Киевской области в поселке Сошники. Половина территории – это лес, другая - озеро.

Также, как показывает расследование, Князева владеет ценным автопарком, в котором числятся Volkswagen Tuareg 2013 года выпуска, шестилетний Mercedes e350 и Mercedes Vito 2011 г.в. Примерная стоимость автомобилей достигает 80 тысяч долларов.

Журналисты утверждают, что, согласно данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда бизнесом не занималась.

Следует отметить, что в то же время сам Сергей Князев, согласно его декларации за 2015 год, владеет лишь одной квартирой в Броварах. Еще в одной квартире в окрестностях столицы ему принадлежат 25%, остальные – в собственности Виктории Князевой и двух детей.

Кроме того, полицейский задекларировал 272 тысячи гривен годовой зарплаты и 366 тысяч дохода от продажи недвижимости.

Также в его собственности есть два земельных участка по 0,1 га на Житомирщине и в Дмитровке под Киевом.

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