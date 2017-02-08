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NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Кабмин утвердил отмену виз с Албанией и военное сотрудничество с ОАЭ

время публикации: 15:02
последнее обновление: 15:02
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Кабинет министров утвердил соглашение между правительством Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований и соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие решения были приняты на заседании Кабмина, сообщает Укринформ.

Текст соглашения между правительством Украины и Советом министров Республики Албания пока не опубликован и конкретные его пункты неизвестны.

Также Кабинет министров на заседании утвердил Соглашение между правительством Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о военно-техническом сотрудничестве.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина. Пока текст документа не опубликован.

Напомним, что Албания - кандидат на вступление в Европейский Союз. Страны ЕС, как ожидается, примут решение об отмене виз для Украиныуже в октябре.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  
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