Кабмин утвердил отмену виз с Албанией и военное сотрудничество с ОАЭ

Кабинет министров утвердил соглашение между правительством Украины и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований и соглашение с правительством Объединенных Арабских Эмиратов о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующие решения были приняты на заседании Кабмина, сообщает Укринформ.
Текст соглашения между правительством Украины и Советом министров Республики Албания пока не опубликован и конкретные его пункты неизвестны.
Также Кабинет министров на заседании утвердил Соглашение между правительством Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о военно-техническом сотрудничестве.
Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина. Пока текст документа не опубликован.
Напомним, что Албания - кандидат на вступление в Европейский Союз. Страны ЕС, как ожидается, примут решение об отмене виз для Украиныуже в октябре.
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