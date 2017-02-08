Из Авдеевки эвакуировали почти 300 человек

Из Авдеевки по состоянию на утро среды эвакуировали 298 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 8 февраля из г. Авдеевка эвакуированы 298 человек (из них 44 лица преклонного возраста и 139 детей). Разработан детальный план эвакуации населения города, отработаны вопросы по массовой эвакуации людей", - говорится в сообщении.

К аварийно восстановительным работам в городе всего привлечены 198 человек и 49 единиц. техники, в том числе: от ГСЧС 129 человек и 37 ед. тех., от Нацполицииї 44 человека и 7 ед. техники, от коммунальных служб города 25 человек и 5 ед. техники.

Координацию работ осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

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