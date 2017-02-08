Гройсман и Ципрас обсудили развитие украинско-греческого сотрудничества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в рамках встречи в Киеве обсудили развитие украинско-греческого сотрудничества.
Об этом Гройсман сообщил на своей странице в Twitter в среду 8 февраля.
"Во время встречи с премьер-министром Греции коснулись безопасности и экономических вопросов, обсудили дальнейшее развитие сотрудничества", - написал он.
Гройсман также отметил, что Украину и Грецию связывают 25 лет дипломатических отношений.
Напомним, ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Греция поддерживает территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах. Он выразил благодарность странам "Нормандской четверки" за усилия в разрешении конфликта и ОБСЕ - за ее примирительную роль "с целью избежания повторения порочного круга милитаризации". Ципрас призвал всех подписантов Минских соглашений выполнить взятые на себя обязательства.
|
Cсылки по теме:
Порошенко принял верительные грамоты у послов Перу, Греции и Боснии и Герцеговины
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
Обама уговаривает Ципраса не выступать за снятие санкций с Кремля
// NEWSru.ua // В мире // 15 ноября 2016 г.
Правительство Греции заявляет, что страна выходит из экономического кризиса – благодаря туристам
// NEWSru.ua // Экономика // 16 октября 2016 г.
Украина и Греция задумались о паромной переправе
// NEWSru.ua // Украина // 20 сентября 2016 г.
Ципрас вступил в должность премьер-министра Греции
// NEWSru.ua // В мире // 21 сентября 2015 г.