Гройсман и Ципрас обсудили развитие украинско-греческого сотрудничества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в рамках встречи в Киеве обсудили развитие украинско-греческого сотрудничества.

Об этом Гройсман сообщил на своей странице в Twitter в среду 8 февраля.

"Во время встречи с премьер-министром Греции коснулись безопасности и экономических вопросов, обсудили дальнейшее развитие сотрудничества", - написал он.

Гройсман также отметил, что Украину и Грецию связывают 25 лет дипломатических отношений.

Напомним, ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Греция поддерживает территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах. Он выразил благодарность странам "Нормандской четверки" за усилия в разрешении конфликта и ОБСЕ - за ее примирительную роль "с целью избежания повторения порочного круга милитаризации". Ципрас призвал всех подписантов Минских соглашений выполнить взятые на себя обязательства.

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