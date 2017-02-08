Нардеп Гончаренко разрисовал обломок Берлинской стены у немецкого посольства в Киеве

Депутат Алексей Гончаренко в среду 8 февраля разрисовал обломок Берлинской стены, установленный у посольства Германии в Киеве.

Об этом Гончаренко сам сообщил в Facebook.

Он называет это протестом на недавние высказывания посла Германии.

Красным баллончиком нардеп написал слово NEIN, что с немецкого переводится как "Нет".

"Свою символическую акцию протеста я посвятил вчерашним прокремлевским высказываниям посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля. В своем заявлении посол сообщил, что не видит проблемы проведения выборов в зоне АТО в условиях российской оккупации", - пояснил он.

"Слова посла Германии в Украине полностью воспроизводят установку российской пропаганды, целью которой является легализация террористов путем вживления их в украинскую власть. Подобные высказывания не только оскорбительны для украинцев и играют на руку Кремлю, но также противоречат Минским соглашениям и позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - отмечает Гончаренко.

"Берлинская стена – яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно таким образом донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для посла языке. Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, а также в правовом поле украинского законодательства, а не в присутствии оккупационных войск", - отметил нардеп.

Посольство ФРГ уже отреагировало на инцидент.

"Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродовании депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенного на территории Посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 7 февраля посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения выборов на Донбассе. Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии. 6 февраля дипломат, не утверждая, что ситуация идентична, напомнил о последних парламентских выборах при коммунистическом режиме в Германской Демократической Республике, которые проходили в присутствии Западной группы Вооруженных сил Советского Союза.

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