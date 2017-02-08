Боевики назвали оружие, из которого убили Гиви. Кровавая дорожка террориста закономерно оборвалась – штаб АТО

Главарь боевиков "Сомали" Михаил Толстых с кличкой Гиви погиб от огнемета "Шмель". Об этом сообщает ресурс коллаборационистов ДАН.

Кровавая дорожка Гиви закономерно оборвалась – штаб АТО

Авдеевка дала шанс главарю "ДНР" Захарченко уничтожить Гиви - Тымчук



По данным оперативного командования боевиков ОРДО, гибель Гиви вызвал выстрел из реактивного пехотного огнемета "Шмель".

Представители ОРДО объявили план "Перехват".

Кроме того, российский пропагандистский канал Life опубликовав видео из кабинета Гиви.

На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва.

Кровавая дорожка Гиви закономерно оборвалась – штаб АТО



В Минобороны Украины подтверждают гибель главаря боевиков Гиви. Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Сегодня утром в Макеевке был убит Михаил Толстых по прозвищу Гиви – так называемый полковник российско-оккупационных войск, главарь бандформирования "Сомали", – сказал полковник.

Мотузяник отметил, что Толстых еще с весны 2014 года принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск и сделал быструю карьеру, став одним из пиар-героев боевиков и российской пропаганды.

"Однако зловещую славу и награды от оккупационной администрации он получил, запятнав свои руки кровью украинцев. На совести Гиви – обстрелы городов и сел из тяжелого вооружения, издевательства над пленными украинскими военными, жестокое обращение с гражданскими, мародерство и другие военные преступления", – отметил полковник.

По словам спикера АТО, в последнее время "бандформирование "Сомали" понесло тяжелые потери в результате многочисленных авантюрных и бессмысленных атак на украинские позиции в Авдеевке".

"Таким образом, у Михаила Толстых было немало врагов и недоброжелателей, и сегодня многомесячная извилистая и кровавая дорожка боевика закономерно оборвалась", – отметил Мотуязник.

Авдеевка дала шанс главарю "ДНР" Захарченко уничтожить Гиви - Тымчук



Руководитель бандформирования Гиви мог быть ликвидирован по приказу главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко. Такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"После ликвидации Моторолы очередь Гиви была неизбежной. Слишком явно нарушал монополию Захарченко на вылизывание зада россиянам, в т. ч. демонстрируя лояльность кураторам, постоянно нарушая приказы самого Захарченко, когда тот решал поиграть в самостоятельность", - пишет он.

"Но все не было удобного момента его прибрать с потрохами. Авдеевка такой шанс Захарченко дала: в "Сомали" Гиви еще больше возненавидели за обострение дурости и самоубийственные приказы плюс странное ранение. Тот момент, когда над тушкой Гиви сами его подчиненные могут только от души порадоваться", - отметил депутат.

"Захарченко, правда, не думает, что с каждой организованной им ликвидацией приближается очередь его самого. Ну и слава Богу", - добавил Тымчук.

Ранее сегодня, 8 февраля, сайты донбасских коллаборационистов, а затем российские СМИ сообщили, что в оккупированном Донецке погиб предводитель батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых.

Бывший украинский военнослужащий Толстых с мая 2014 года участвовал в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт на стороне боевиков и имел позывной Гиви.

По предварительной информации, в штаб, где находился Толстых, выстрелили из гранатомета. Гиви погиб в своем кабинете".

Боевики уже успели обвинить в смерти Гиви украинские разведывательно-диверсионные группы. В так называемой "прокуратуре ДНР" боевиков считают, что убийства Гиви и Моторолы (взорван в лифте в Донецке 16 октября 2016 года) являются звеньями одной цепи.

Ранее в своей статье журналист Сергей Рахманин писал о том, что российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках "Нормандского формата".

По данным Рахманина, в контактах с западными дипломатами россияне озвучивают, например, готовность обсуждать замену главарей ОРДЛО Захарченко и Плотницкого другими, компромиссными и фигурами, поскольку указанные "вожди" несколько зарвались и изрядно проворовались.

Отметим, 1 февраля со ссылкой на данные радиоперехавата украинской разведки сообщалось, что Гиви получил ранения в боях в промзоне Авдеевки. По данным этого же радиоперехвата, незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Напомним, в последнее время прокатилась серия "арестов" и странных смертей главарей террористов. Так, 27 января в Москве внезапно скончался бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. Боевики сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Однако, вдова Болотова считает, что его отравили.

4 февраля в Луганске в результате взрыва погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.

6 августа главарь "ЛНРовцев" Игорь Плотницкий пережил покушение. Его личный автомобиль подорвали неизвестные.

Немногим ранее, 19 сентября 2016 года, в Москве на Рублевке был застрелен основатель пророссийской сепаратистской организации "Оплот" Евгений Жилин, в составе которой начинал свою незаконную деятельность "ДНРовец" Александр Захарченко. А накануне этого события, 18 сентября, стало известно о смертельном "отравлении грибами", случившемся с родителями Плотницкого в российском Воронеже. Также Плотницкий объявил в розыск своего бывшего соратника Алексея Карякина, который ранее возглавлял так называемый "парламент "ЛНР".

Затем, 21 сентября 2016 года, Плотницкий заявил о предотвращении "очередной попытки переворота", следом за которой, сказал он, в Луганск и окрестности якобы "должна была зайти украинская армия". "Коллега" Плотницкого Захарченко тогда прокомментировал, что у них "тоже что-то примерное готовилось". Более того, Захарченко подтвердил, что отправлял в помощь Плотницкому в связи с "переворотом" незаконное вооруженное формирование "Спарта" во главе с одиозным Моторолой, которого позже - 16 октября 2016 года - взорвали в лифте в Донецке.

Позже в сентябре 2016 года "мэр" Красного Луча (Луганская область) Юрий Кондратенко призвал "поддержать руководство народной милиции в борьбе с казнокрадом Плотницким". А перед этим батальон боевиков-"ЛНРовцев" "Призрак" им. А.Б. Мозгового" заявлял о зачистке со стороны главаря "ЛНР" Плотницкого.

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