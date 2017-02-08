Террориста Гиви убили в Донецке

Командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный под кличкой Гиви, убит в Донецке. Об этом 8 февраля сообщили в "оперативном командовании ДНР".

СБУ о смерти "Гиви": нужно проверять



"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как Гиви", – говорится в сообщении.

Боевики считают это продолжением "террористической войны" и винят "украинских силовиков".

На месте происшествия работает "следственная группа".

Украинский журналист Юрий Бутусов уже прокомментировал смерть террориста: "Утро начинается с хороших новостей. По сообщению террориста Стрелкова-Гиркина в Донецке взорван кабинет командира штурмового батальона "Сомали" "полковника "ДНР" Николая Толстых - позывной Гиви. Ждем официальных сообщений и подтверждения, надеемся, что террорист, запятнавший себя убийствами и пытками гражданских лиц и пленных, находился в кабинете, и взлетел вслед за своим дружком Моторолой. Держим кулаки за Гиви, это был бы естественный финал его карьеры", - рассказал журналист.

СБУ о смерти "Гиви": нужно проверять



В Службе безопасности Украины не подтверждают и не опровергают информацию о смерти одного из главарей боевиков "ДНР" с позывным Гиви. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаила Сергеевича Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить", – заявил Тандит.

Он напомнил, что украинская власть пока не контролирует временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

"С той стороны, где власть в руках террористов, информацию будут проверять, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определенные процессы. Очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и, возможно, людей, которые были с этим связаны, зачищают службы. Но это предположение", – сказал Тандит.

"В ближайшее время должна появиться информация, мы пока можем только строить предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных республик", – резюмировал советник председателя СБУ.

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин также официально не подтвердил смерть Толстых.

"Официального подтверждения этого пока нет, но, по анализу ситуации, похоже, что он погиб", – отметил Матюхин, добавив, что следует ждать официального подтверждения.

Отметим, 1 февраля сообщалось, что Гиви получил ранения в боях в промзоне Авдеевки. Также по данным радиоперехвата, незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Напомним, в последнее время прокатилась серия "арестов" и странных смертей главарей террористов. Так, ранее, 27 января, в Москве скончался бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. Боевики сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Однако, его вдова считает, что его отравили.

4 февраля в Луганске в результате взрыва погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.

6 августа, главарь "ЛНРовцев" Игорь Плотницкий пережил покушение. Его личный автомобиль подорвали неизвестные.

Немногим ранее, 19 сентября 2016 года, в Москве на Рублевке был застрелен основатель пророссийской сепаратистской организации "Оплот" Евгений Жилин, в составе которой начинал свою незаконную деятельность "ДНРовец" Александр Захарченко. А накануне этого события, 18 сентября, стало известно о смертельном "отравлении грибами", случившемся с родителями Плотницокого в российском Воронеже. Также Плотницкий объявил в розыск своего бывшего соратника Алексея Карякина, который ранее возглавлял так называемый "парламент "ЛНР".

Затем, 21 сентября 2016 года, Плотницкий заявил о предотвращении "очередной попытки переворота", следом за которой, сказал он, в Луганск и окрестности якобы "должна была зайти украинская армия". "Коллега" Плотницкого Захарченко тогда прокомментировал, что у них "тоже что-то примерное готовилось". Более того, Захарченко подтвердил, что отправлял в помощь Плотницкому в связи с "переворотом" незаконное вооруженное формирование "Спарта" во главе с одиозным Моторолой, которого позже - 16 октября 2016 года - взорвали в лифте в Донецке.

Позже в сентябре 2016 года "мэр" Красного Луча (Луганская область) Юрий Кондратенко призвал "поддержать руководство народной милиции в борьбе с казнокрадом Плотницким". А перед этим батальон боевиков-"ЛНРовцев" "Призрак" им. А.Б. Мозгового" заявлял о зачистке со стороны главаря "ЛНР" Плотницкого.

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