На Луганщине задержали фуру с 19 тоннами контрабандных орехов

Пресс-служба Национальной полиции Луганской области сообщает о том, что 8 февраля в области была задержана фура, которая в сторону РФ перевозила незаконно 19 тонн грецких орехов.

Орехи находились в упаковке без соответствующей маркировки, а сам водитель предоставил документы, которые вызвали подозрение и полицейских.

Транспортное средство и водитель задержаны для выяснения обстоятельств и происхождения товара.

Напомним, Украина заняла первое место в экспорте грецкого ореха среди стран Европы. Также страна вошла в топ-5 производителей этого продукта в мире.

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