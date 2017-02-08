На Луганщине задержали фуру с 19 тоннами контрабандных орехов

Пресс-служба Национальной полиции Луганской области сообщает о том, что 8 февраля в области была задержана фура, которая в сторону РФ перевозила незаконно 19 тонн грецких орехов.
Орехи находились в упаковке без соответствующей маркировки, а сам водитель предоставил документы, которые вызвали подозрение и полицейских.
Транспортное средство и водитель задержаны для выяснения обстоятельств и происхождения товара.
Напомним, Украина заняла первое место в экспорте грецкого ореха среди стран Европы. Также страна вошла в топ-5 производителей этого продукта в мире.
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