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NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Адвокат Фейгин больше не будет сотрудничать с Савченко
время публикации: 10:34
последнее обновление: 10:34
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Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что больше не будет сотрудничать с народным депутатом Украины Надеждой Савченко, чьи интересы он представлял, когда она находилась в российской тюрьме.

В эфире 5 канала Фейгин сообщил, что он вместе с президентом Украины Петром Порошенко Савченко предложил создать Международный комитет по освобождению украинских заключенных.

По его словам, сначала Савченко дала согласие, а потом отказалась.

По его мнению, причиной отказа стало желание Савченко заниматься исключительно политической деятельностью.

"Потому что Международный комитет по освобождению украинских заключенных была более гуманитарно-политической миссией", – подчеркнул адвокат.

Ранее стало известно, что с Савченко прекратила активное сотрудничество общественная платформа РУНА.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  

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