Верховная Рада поздравила Сущенко с днём рождения

Верховная Рада поздравила с днем рождения журналиста Укринформа, политзаключенного Романа Сущенко. Как сообщает Укринформ, к этому призвала с парламентской трибуны первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Сегодня отмечает свой день рождения политзаключенный Кремля Роман Сущенко. Давайте поздравим его с днем рождения и через его семью, через его адвокатов передадим большой привет этому журналисту, который сегодня борется за Украину в (СИЗО, - ред.) "Лефортово" своим мужеством и своей позицией", - сказала она.

Геращенко добавила, что Сущенко, как и другие украинские политзаключенные, был задержан по надуманным причинам.

Дочь Романа Сущенко Юлия поздравила отца с днем рождения. Поздравления и совместное фото она разместила в Фейсбуке.

"Cегодня День Рождения у очень важного и особенного для меня человека - моего папы, чье имя уже наверняка на слуху у многих, Романа Сущенко. Знаю, что Ты рано или поздно прочитаешь эти строки, ведь все имеет свойство заканчиваться, в особенности плохое", - написала Юля Сущенко.

Она также выразила надежду, что ее отец, незаконно задержанный в Москве, вернется к семье.

"Спустя какое-то время мы вместе будем радоваться, что весь этот кошмар позади и наша семья сможет быть рядом, не теряя ни минуты драгоценной жизни", - говорится в публикации.

Юлия подчеркнула, что Роман Сущенко обладает хорошим чувством юмора и пожелала, чтобы эта способность помогла сберечь обладание духом в непростой жизненной ситуации.

"Так вот, хочется пожелать, чтоб даже в самой непростой ситуации Ты не опускал руки и находил что-то положительное в случившемся, а Твой острый ум всегда приводил тебя к хорошему исходу", - написала дочь Романа Сущенко.

Сегодня 8 февраля, ко Дню рождения Романа Сущенко, в Укринформе открылась фотовыставка его работ и картин. На выставке представлены 20 фоторабот и фото картин, созданных собкором Укринформа, которого сейчас незаконно удерживают в московском СИЗО "Лефортово".

Фотоработы объединены по тематике. В основном это пейзажи: "Париж – город огней", "Мосты Парижа", "Весна в Париже", "Дюна Пила", "Прованские дворики", а также фото с событий: "Встречи в "Нормандском формате", "Тропический карнавал в Париже", "В воздухе", "Акции в Париже".

Увидеть фотоработы и картины могут все желающие, - экспозицию выставили в окнах офиса Укринформа в Киеве, по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 8/16.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года российские власти в Москве, куда журналист прибыл с частной поездкой.

7 октября Сущенко было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что она не соответствует действительности.

Лефортовский районный суд Москвы продлил Сущенко срок пребывания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

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