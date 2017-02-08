Аваков: Шеремета могли "заказать" из РФ. Следователи определили приоритетную версию в деле об убийстве журналиста

Следствие определило приоритетную версию убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом на специальной пресс-конференции в среду 8 февраля сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко, передает "Украинская правда".

Взрывчатку под автомобиль Шеремета заложил "человек, похожий на женщину" – МВС и НПУ обнародовали видео

Нацполиция: компонентом взрывного устройства, убившего Шеремета, была противопехотная мина

Аваков: результаты досудебного расследования позволяют предположить, что убийство Шеремета заказали из РФ



"Следствие рассматривает (в качестве) приоритетной версию, связанную с профессиональной деятельностью Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами", – сказал Вакуленко.

"Заслуживают внимания те журналистские расследования, которые не были завершены. Также рассматривается версия "Профессиональная деятельность журналиста за пределами Украины". Публикации журналиста и выпуски его программ имели критический характер (по отношению к) действующей власти как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации", – сказал Вакуленко.

"Критические выступления и озвучивание позиции по экспансии Российской Федерации в Чечне, Грузии и Украине также рассматриваются как версия профессиональной деятельности журналиста за пределами Украины", – добавил заместителя главы Нацполиции Александр Вакуленко.

Вакуленко таже сообщил, что рассматривается и версия "Дестабилизация ситуации в государстве", что обусловлено дерзостью и демонстративностью способа убийства журналиста".

"Неоднократно озвучивались версии "Ошибка в объекте" и "Конфликтные ситуации в личной жизни". За время расследования они проработаны и не являются приоритетными", – сказал Вакуленко.

Как заявил Вакуленко, следователи пока не вручили кому-либо уведомления о подозрении в совершении преступления в связи с убийством Шеремета.

"Если мы говорим о процессуальном статусе подозреваемых, то на сегодняшний момент ни одно лицо не получило процессуального документа о подозрении (в совершении преступления). Мы над этим работаем", - сказал замглавы НПУ.

Напомним, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Сообщалось, что следствие рассматривает профессиональную деятельность Шеремета как основную версию причины убийства.

Сообщалось также, что при этом изучаются и три других версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Алена Притула, поскольку взорванный автомобиль был ее собственностью.

29 ноября 2016 года и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщал, что эксперты ФБР привезли украинскому следствию заключения исследования видеомониторинга в деле об убийстве Шеремета.

По его словам, это последнее исследование в деле, которое они проводили, а заключение по взрывотехническому исследованию было предоставлено ранее.

Нацполиция: компонентом взрывного устройства, убившего Шеремета, была противопехотная мина



Национальная полиция Украины заявляет, что взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб журналист Павел Шеремет, имело в своем составе противопехотную мину, передает "Интерфакс-Украина".

"С учетом этого вышеуказанного можно составить предположительную схему взрывного устройства… также составлена схема расположения взрывного устройства относительно схемы автомобиля", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Александр Вакуленко на пресс-конференции в среду в Киеве.

По словам Вакуленко, взрывное устройство имело в своем составе противопехотную мину МОН-50, два магнита и электродетонатор.

Для подтверждения предварительных выводов следствия по конструкции взрывного устройства и его места положения было проведено несколько экспериментов с использованием автомобиля и изготовленных копий взрывного устройства.

Вакуленко также отметил, что на данный момент выполнено 9 из 16 назначенных экспертиз в расследовании.

Аваков: результаты досудебного расследования позволяют предположить, что убийство Шеремета заказали из РФ



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие установило информацию о возможных причастных лицах к убийству журналиста Павла Шеремета.

"Следствие установило информацию некоторых лиц, возможно, причастных к подготовке этого убийства, а также лиц, которые могут быть свидетелями", - сказал Аваков на пресс-конференции в среду в Киеве.

Министр отметил, что в ходе изучения видеодоказательств следователи обратили внимание на атипичное поведение этих людей - возможно, кто-то из них и закладывал взрывное устройство.

После этого журналистам продемонстировали видео с камер наблюдения, где проживал убитый журналист.

Глава Нацполиции Сергей Князев, комментируя видеозапись с камер наблюдения, пояснил, что в разные дни в этом месте появлялись одни и те же люди, которые меняли свою внешность, что исключает возможность считать их туристами.

По результатам проводимого украинскими правоохранителями досудебного расследования можно предположить, что взрыв, в результате которого погиб Шеремет, является подготовленным заказным убийством, заказ на которое поступил из Российской Федерации, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяет заключить, что данное преступление – тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", - сказал министр.

Аваков сообщил, что в промежутке, близком ко времени гибели Шеремета в Киеве, было зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами в районе совершения преступления.

"В результате мониторинга соединения в районе места преступления, в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами, активизация части этих абонентов совпадает по времени, по сигналам предварительной информационной активности, которая у нас была во время Крестного хода РПЦ МП в 2016 году в июле", - сказал глава МВД.

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