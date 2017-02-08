Полковнику Безъязыкову продлили арест до 8 апреля

Печерский суд продлил содержание под стражей полковнику, подозреваемому в измене и сотрудничестве с боевиками "ДНР" Ивану Безъязыкову до 8 апреля.

Об этом в среду 8 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган пишет в Twitter.

"Решением Печерского суда подозреваемому в измене и сотрудничестве с "ДНР" полковнику Безъязыкову продлили содержание под стражей до 8 апреля 2017г", - указывается в сообщении.

Напомним, Ивана Безъязыкова - военного разведчика, полковника Вооруженных сил Украины, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

13 декабря 2016 года в СБУ заявили, что полковник Безъязыков был завербован российскими спецслужбами, неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону (РФ) для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб. Согласно данным спецслужбы, Безъязыков был известен среди террористов под прозвищами Луиз, Дядя Ваня, Полковник, Иван Николаевич.

14 декабря 2016-го Шевченковский районный суд города Киева избрал для него меру пресечения в виде 2-месячного содержания в СИЗО.

Полковника ВСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258 УК (участие в террористической организации).

28 декабря 2016 года Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

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