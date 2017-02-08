Генпрокуратура подозревает экс-замглавы АП Чмыря в силовом разгоне Евромайдана

У Генпрокуратуры есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана.
Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на решение Печерского суда.
"Досудебным расследованием установлено, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г. Киеве 18 и 19 февраля 2014 участвовал бывший заместитель главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам", - говорится в постановлении суда.
Суд дал доступ следователем ГПУ к информации о разговорах по мобильному телефону экс-чиновника за период с 20.11.2013 по 22.02.2014.
Другим постановлением суд дал доступ к информации из телефонов других сотрудников Администрации президента Януковича за период с 01.11.2013 по 01.11.2016. В постановлении указано, что прокуратура выясняет место пребывания и контакты бывших сотрудников Администрации президента.
Напомним, во время своенгго пребывания в должности президента Украины Виктор Янукович назначил Чмыря заместителем главы Администрации президента в разгар Майдана в декабре 2013 года, сделав его куратором медиаполитики.
После Евромайдана Чмырь купил квартиру в Киеве, а прокуратура возбуждала против Чмыря дело за вымогательство взяток во время его работы губернатором Сумщины.
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