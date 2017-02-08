Взрывчатку под автомобиль Шеремета заложил "человек, похожий на женщину" – МВС и НПУ обнародовали видео

Министерство внутренних дел и Нацполиция обнародовали видео, на котором видно, что к закладыванию взрывного устройства под автомобиль Subaru, на котором ехал журналист Павел Шеремет, причастна женщина.

Об этом заявил новый председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

"Видим, где человек, похожий на женщину, закладывает взрывчатку под авто, что занимает около 10 секунд. А после этого мужчина с женщиной поворачивают и проходят по улице Гончара в Чеховский переулок, на улицу Бульварно-Кудрявскую", - сказал Князев.

По его словам, за час до убийства журналиста камеры также зафиксировали женщину, замаскированную париком и очками, которая проходила мимо автомобиля и оборачивалась в его сторону. В то время взрывчатка на Subaru уже была установлена.

"Установлено вероятное место, с которого подрывщик, не разоблачая свое присутствие, мог наблюдать как за припаркованным автомобилем, так и за перекрестком Хмельницкого и Франко, где произошел взрыв. А через несколько минут после взрыва та же женщина идет в обратном направлении по улице Липинского, обходит место совершения преступления по улице Коцюбинского, а дальше - в метро", - рассказал председатель Нацполиции.

Как сообщалось сегодня ранее, следствие рассматривает приоритетной версию, связанную с профессиональной деятельностью Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие установило информацию о возможных причастных лицах к убийству Шеремета. Кроме того, по его словам, по результатам проводимого украинскими правоохранителями досудебного расследования можно предположить, что взрыв, в результате которого погиб Шеремет, является подготовленным заказным убийством, заказ на которое поступил из Российской Федерации.

Напомним, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Сообщалось, что следствие рассматривает профессиональную деятельность Шеремета как основную версию причины убийства.

Сообщалось также, что при этом изучаются и три других версии: личные неприязненные отношения, дестабилизация обстановки в Украине и ошибка убийц, целью которых могла быть гражданская жена журналиста Алена Притула, поскольку взорванный автомобиль был ее собственностью.

29 ноября 2016 года и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщал, что эксперты ФБР привезли украинскому следствию заключения исследования видеомониторинга в деле об убийстве Шеремета.

По его словам, это последнее исследование в деле, которое они проводили, а заключение по взрывотехническому исследованию было предоставлено ранее.

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