В Черкасском облсовете подрались из-за языка

На сессии Черкасского областного совета из-за языкового вопроса подрались и.о. директора отеля "Днепр" Борис Лебедцов и председатель фракции ВО "Свобода" в областном совете Юрий Ботнар.

Как передает ZN.UA, причиной драки стало выступление Лебедцова на русском языке.

Депутаты стали требовать от него говорить на украинском, однако и.о. директора отеля ответил, что ему удобнее общаться на русском, после чего на него накинулся "свободовец" Юрий Ботнар.

Лебедцова и Ботнара разняли правоохранители и депутаты. После столкновения Лебедцов продолжил зачитывать отчет о работе предприятия в 2016 году и планы на 2017 год на украинском языке.

Отметим, что ранее сегодня, 8 февраля, спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ходе пленарного заседания Рады напомнил депутатам, что они должны обсуждать законопроекты в зале заседаний парламента на украинском языке.

"Я прошу не создавать конфликт там, где его нет. Есть Конституция страны, в которой определено, что государственным языком является украинский - один государственный язык... и невозможно представить в парламенте какой-либо европейской страны, при всём уважении к национальным меньшинствам, чтобы в парламенте выступали на другом, а не на государственном языке. Хотите перевод? Заранее сообщайте, будет обеспечен перевод вам и будем таким образом говорить", - заявил Парубий в ответ на полемику между народными депутатами, на каком языке выступать в Верховной Раде.

Полемика по языковому вопросу была вызвана выступлением на русском языке представителя фракции "Оппозиционный блок", который пояснил, что выступает в парламенте "на том языке, на каком он общается с избирателями".

Позже спикер парламента сообщил, "что по состоянию на сегодня нет механизма, чтобы обеспечивать такой перевод". Он считает, что необходимо проконсультироваться, как действовать в таких ситуациях.

Затем Парубий зарегистрировал законопроект об изменениях в регламент парламента, который обязывает народных депутатов использовать исключительно украинский язык в ходе своей работы, в том числе на пленарных заседаниях.

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