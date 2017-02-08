Боевики палят из танков, артиллерии и БМП

За сутки было зафиксировано 89 обстрелов боевиков почти по всем направлениям линии фронта: три бойца ВСУ ранены, еще трое – травмированы. Об этом сегодня утром, 8 февраля, в Facebook сообщает штаб АТО.

Так на Донецком направлении из запрещенной 152 и 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельське, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по нашим позициям вел огонь танк. По Луганскому и Верхнеторецкому – БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово. Из минометов захватчики вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому.

На Луганском направлении оккупанты обстреливали наши позиции в районе Крымского из 122-миллиметровой артиллерии. Из минометов – Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новоалександровку.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

Cсылки по теме: