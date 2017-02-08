На Харьковщине овчарка загрызла четырёхлетнего ребёнка

В Харьковской области в среду 8 февраля собака насмерть загрызла ребенка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Как сообщается, чрезвычайное происшествие произошло в поселке Андреевка Балаклейского района.
"Соседский пес вырвался из вольера и напал на ребенка во дворе его дома. Мать рассказала, что всего на несколько минут оставила без присмотра своего четырехлетнего сына, который вышел поиграть во дворе", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти мальчика медикам не удалось.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, по данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в январе в Бориспольском районе под Киевом собаки насмерть загрызли участника антитеррористической операции на Донбассе.
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