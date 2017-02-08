Президент наградил военных 72 бригады, которую враг окрестил "Чёрной"

Президент Петр Порошенко вручил государственные награды Украины военнослужащим Вооруженных Сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые отличились во время защиты Авдеевки.

Об этом в среду 8 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Он отметил в Twitter: "Президент вручил государственные награды военным и спасателям, которые отличились, защищая Авдеевку".

Позже в пресс-службе главы государства появилось такое сообщение: "Глава государства поблагодарил воинов 72-й механизированной бригады за мужество и героизм проявленные ими в защите от Авдеевки российско-террористических войск, а также отважным спасателям, которые под постоянными обстрелами делали все возможное оказывая помощь жителям этого города.

Президент отметил, что враг - российские террористические войска после артиллерийской подготовки перешли в наступление с целью захвата района "Промзона" в Авдеевке. Он назвал действия российско-террористических войск очередной провокацией, целью которой была попытка переложить ответственность и обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

"Но весь мир увидел чем есть украинские Вооруженные Силы - украинская армия, которую мы с вами создали за последние два с половиной года", - сказал Петр Порошенко.

Президент также отметил, что "в этих боях 72-я механизированная бригада подтвердила свое звание одной из сильнейших бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которую еще в 2014 году за успешные военные операции, которые она провела в зоне боевых действий, враги окрестили "Черной бригадой".

"Это значит, что враг боится "Черной бригады" и он знает, что там, где 72-я бригада - никто никуда не пройдет, на шаг не продвинутся. Это для них вы "Черная бригада", а для нас - светлое и храброе войско", - обратился к военным Порошенко.

Президент дал соответствующие поручения Министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба ВСУ с целью празднования 72 бригады особыми отличиями, "чтобы те бойцы, которые приходят по контракту знали, какой славный боевой путь прошла бригада за последние месяцы и недели".

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого командиру 72 отдельной механизированной бригады полковнику Андрею Соколову, командиру механизированного батальона Александру Вдовиченко, другим воинам бригады, которые "умелыми, четкими, решительными, а иногда и неординарными решениями обеспечили успех на этом важном рубеже обороны".

Президент также наградил и отметил сотрудников ГСЧС, которые спасли город от гуманитарной катастрофы.

Глава государства отметил, что в условиях плотного обстрела террористами и российскими оккупационными войсками города, реальных угроз жизни и здоровью, сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по его поручению было безотлагательно осуществлен значительный объем восстановительно-спасательных работ в городе по налаживанию деятельности систем жизнеобеспечения, развертывание пунктов обогрева и питания, оказания медицинской и психологической помощи, организации эвакуации части населения.

Присутствующие минутой молчания почтили память всех военнослужащих, погибших во время обороны и освобождения Донбасса.

Глава государства поблагодарил военных и подчеркнул, что он и его команда делают все для того, чтобы ситуация шла путем деэскалации до полного прекращения огня: "Надлежащие условия для работы наших дипломатов создаются вами: командирами и простыми солдатами, которые своими доблестью, мужеством и героизмом усиливают украинскую позицию на переговорах, вооружают нас аргументами, достаточными для того, чтобы жестко отстаивать наши национальные интересы".

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

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