Парубий внёс в Раду законопроект, обязывающий нардепов говорить на работе только на украинском языке

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал законопроект об изменениях в регламент парламента, который обязывает народных депутатов использовать исключительно украинский язык в ходе своей работы, в том числе на пленарных заседаниях.
Согласно информации на официальном сайте парламента, законопроект № 6059 "О внесении изменений в ст. 2 регламента Верховной Рады" зарегистрирован в среду 8 февраля.
"Изменения касаются обязательного использования государственного – украинского языка народными депутатами при исполнении своих обязанностей", - передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к аппарату Верховной Рады.
Ранее в среду, 8 февраля, Парубий в ходе пленарного заседания Рады напомнил депутатам, что они должны обсуждать законопроекты в зале заседаний парламента на украинском языке.
"Я прошу не создавать конфликт там, где его нет. Есть Конституция страны, в которой определено, что государственным языком является украинский - один государственный язык... и невозможно представить в парламенте какой-либо европейской страны, при всём уважении к национальным меньшинствам, чтобы в парламенте выступали на другом, а не на государственном языке. Хотите перевод? Заранее сообщайте, будет обеспечен перевод вам и будем таким образом говорить", - заявил Парубий в ответ на полемику между народными депутатами, на каком языке выступать в Верховной Раде.
Полемика по языковому вопросу была вызвана выступлением на русском языке представителя фракции "Оппозиционный блок", который пояснил, что выступает в парламенте "на том языке, на каком он общается с избирателями".
Позже спикер парламента сообщил, "что по состоянию на сегодня нет механизма, чтобы обеспечивать такой перевод". Он считает, что необходимо проконсультироваться, как действовать в таких ситуациях.
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