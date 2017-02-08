 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 8 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Оккупанты подтянули танки и САУ и начали обстрел позиций 54-й бригады на Светлодарской дуге – волонтёр
время публикации: 21:58
последнее обновление: 21:58
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о том, что в районе Светлодарской дуги террористы начали использовать танки и САУ для обстрела позиций 54-й бригады

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о том, что в районе Светлодарской дуги террористы начали использовать танки и САУ для обстрела позиций 54-й бригады.

Об этом в среду 8 февраля он написал в Facebook.

Он отметил: "Светлодарская дуга прямо сейчас. Обдроченцы подтянули танки и САУ. Идет обстрел позиций 54-й бригады.

Это не явилось для наших военных каким-то неприятным "сюрпризом". Инфа была о перемещение техники на той стороне.

У нас паники нет. Все на позициях".

Напомним, 3 февраля разведка сообщала о том, что российское военно-политическое руководство угрожает уволить главарей боевиков "ДНР" в случае утраты ними контроля над Ясиноватским плацдармом.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что в оккупированном Донецке был убит предводитель батальона боевиков "Сомали" Михаил "Гиви" Толстых. Отмечалось, что он погиб от огнемета "Шмель".

facebook

Cсылки по теме:

Боевики получили приказ обстреливать жилые кварталы
// NEWSru.ua // Украина // 7 февраля 2017 г.

Возле Авдеевки боевые действия длились 11 часов. Попыток штурма не было
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.

Во время эвакуации раненых на Светлодарской дуге погибла 45-летняя женщина-фельдшер. Россияне прицельно стреляли из ПТУРа по машине медиков
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Минобороны, журналисты и волонтёры рассказали о боях под Авдеевкой
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.

На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:08
 Гройсман и Ципрас обсудили развитие украинско-греческого сотрудничества
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 8 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 22:08

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017