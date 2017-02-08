Оккупанты подтянули танки и САУ и начали обстрел позиций 54-й бригады на Светлодарской дуге – волонтёр

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о том, что в районе Светлодарской дуги террористы начали использовать танки и САУ для обстрела позиций 54-й бригады.
Об этом в среду 8 февраля он написал в Facebook.
Он отметил: "Светлодарская дуга прямо сейчас. Обдроченцы подтянули танки и САУ. Идет обстрел позиций 54-й бригады.
Это не явилось для наших военных каким-то неприятным "сюрпризом". Инфа была о перемещение техники на той стороне.
У нас паники нет. Все на позициях".
Напомним, 3 февраля разведка сообщала о том, что российское военно-политическое руководство угрожает уволить главарей боевиков "ДНР" в случае утраты ними контроля над Ясиноватским плацдармом.
Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что в оккупированном Донецке был убит предводитель батальона боевиков "Сомали" Михаил "Гиви" Толстых. Отмечалось, что он погиб от огнемета "Шмель".
|
Cсылки по теме:
Боевики получили приказ обстреливать жилые кварталы
// NEWSru.ua // Украина // 7 февраля 2017 г.
Возле Авдеевки боевые действия длились 11 часов. Попыток штурма не было
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.
Во время эвакуации раненых на Светлодарской дуге погибла 45-летняя женщина-фельдшер. Россияне прицельно стреляли из ПТУРа по машине медиков
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.
Минобороны, журналисты и волонтёры рассказали о боях под Авдеевкой
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.