Оккупанты подтянули танки и САУ и начали обстрел позиций 54-й бригады на Светлодарской дуге – волонтёр

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о том, что в районе Светлодарской дуги террористы начали использовать танки и САУ для обстрела позиций 54-й бригады.

Об этом в среду 8 февраля он написал в Facebook.

Он отметил: "Светлодарская дуга прямо сейчас. Обдроченцы подтянули танки и САУ. Идет обстрел позиций 54-й бригады.

Это не явилось для наших военных каким-то неприятным "сюрпризом". Инфа была о перемещение техники на той стороне.

У нас паники нет. Все на позициях".

Напомним, 3 февраля разведка сообщала о том, что российское военно-политическое руководство угрожает уволить главарей боевиков "ДНР" в случае утраты ними контроля над Ясиноватским плацдармом.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что в оккупированном Донецке был убит предводитель батальона боевиков "Сомали" Михаил "Гиви" Толстых. Отмечалось, что он погиб от огнемета "Шмель".

Cсылки по теме: