В центре оккупированного Симферополя из-под плитки идет дым и сыплются искры

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В интернете появилось видео на котором видно, как из-под новой плитки в центре Симферополя идет дым и сыплются искры, пишет "Новости Крыма".
Как полагают очевидцы, причиной этому могло послужить повреждение нового подземного кабеля, плитку над которым рабочие укладывали во время снега. Искры и дым идут из-под скамейки стоящей на улице Пушкина.
В социальных сетях жители Симферополя публикуют фотографии отремонтированных улиц Пушкина и Карла Маркса в Симферополе.
Вместе с этим, мигает световая ель и уличное освещение.
Однако на этом прелести реконструкции центра столицы не заканчиваются. Все в тех же соцсетях горожане активно делятся снимками уже разрушенной и местами сползающей новой тротуарной плитки.
Напомним, 30 декабря в оккупированном Россией украинском Крыму происходили массовые отключения электричества.
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