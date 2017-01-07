В центре оккупированного Симферополя из-под плитки идет дым и сыплются искры

В интернете появилось видео на котором видно, как из-под новой плитки в центре Симферополя идет дым и сыплются искры, пишет "Новости Крыма".

Как полагают очевидцы, причиной этому могло послужить повреждение нового подземного кабеля, плитку над которым рабочие укладывали во время снега. Искры и дым идут из-под скамейки стоящей на улице Пушкина.

В социальных сетях жители Симферополя публикуют фотографии отремонтированных улиц Пушкина и Карла Маркса в Симферополе.

Вместе с этим, мигает световая ель и уличное освещение.

Однако на этом прелести реконструкции центра столицы не заканчиваются. Все в тех же соцсетях горожане активно делятся снимками уже разрушенной и местами сползающей новой тротуарной плитки.

Напомним, 30 декабря в оккупированном Россией украинском Крыму происходили массовые отключения электричества.

Cсылки по теме: