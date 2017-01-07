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NEWSru.ua // Украина // Суббота, 7 января 2017 г.
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Украинцы празднуют Рождество Христово
время публикации: 12:27
последнее обновление: 12:41
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Украинцы празднуют Рождество Христово
Сегодня, 7 января, украинцы восточного обряда - православные христиане, греко-католики и старообрядцы - празднуют Рождество Христово
"Пусть маленький Христос придет сегодня туда, где темнее всего, где болит..."

Сегодня, 7 января, украинцы восточного обряда - православные христиане, греко-католики и старообрядцы - празднуют Рождество Христово.

Гройсман пожелал украинцам Божьей благодати

Согласно Евангелию, Дева Мария вместе с Иосифом, с которым она была помолвлена, пришли в маленький иудейский город Вифлеем для участия в государственной переписи. Поскольку места им не нашлось ни в гостиницах, ни в домах вифлиемцев, они решили заночевать в пещере, куда пастухи обычно загоняли в ненастье скот. Там и родился Иисус Христос. Младенца положили в ясли (кормушку для скота).

Именно тогда пастухам, которые ночью стерегли стадо, явился ангел с известием о появлении на свет Спасителя мира, и они первыми поклонились маленькому Иисусу. Также на поклонение Богомладенцу пришли волхвы (восточные мудрецы), которых в Вифлиемскою пещеру привела чудесная звезда. Они принесли Христу подарки - золото, ладан и смирну.

Главный смысл праздника заключается в том, что прославляется воплощение Бога в человеке. Соединив в себе Божественную и человеческую природу, Иисус положил начало спасению человечества - избавлению его от грехов. Также прославляется любовь Бога к людям - Он, Царь мира, ради них воплотился в беззащитного младенца. Праздник Рождества Христова - самое торжественное среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника - Крещения. Этот период (7-18 января по новому стилю) называют Святками, то есть Святыми днями.

Рождество Христово чрезвычайно торжественный - высоко-небесный, но и в то же время очень земной, человечный праздник, ведь что может быть важнее и удивительнее, чем рождение ребенка, приход новой маленькой жизни в большой сложный мир взрослых.

Поэтому пусть серебряный свет Рождественской звезды, которая светит вот уже более двух тысяч лет и не тускнеет, коснется души каждого, кто исповедует христианство. Пусть ее тихое сияние будет сегодня в каждом украинском доме, в городе и в селе, на востоке и на западе, на севере и на юге, а больше всего там, где война, смерть, страх и тревога, где человеческое горе, слезы, печаль и разочарование.

"Пусть маленький Христос придет сегодня туда, где темнее всего, где болит...", - как сказал один мудрый, хотя и молодой, священник-капеллан с передовой. И пусть известие о рождении Сына Божьего будет для нас в эти дни самой главной и важной новостью: "Христос рождается! Славим Его!".

Гройсман пожелал украинцам Божьей благодати

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Рождеством и пожелал им крепкого здоровья, семейного тепла и Божьей благодати.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Христос родился! Славим его! В этот светлый праздник искренне желаю крепкого здоровья, любви, семейного тепла и Божьей благодати", - написал Гройсман.

Отметим, 7 января в Киеве и Днипре начнется фестиваль "Країна Мрій". В столице "Рождество над Днепром" начнется в 11.00 на Певческом поле. В Днипре фестиваль стартует на площади Героев Майдана в полдень и продлится два дня.

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